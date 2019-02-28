Angı: “Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız”

yıldönümünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

28 Şubat'ın 22. yılında AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir Kültür Park'ta basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Post Modern Darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir” dedi.

“28 Şubat'ın yaraları kapandı ama izleri asla silinmedi”

28 Şubat'ın siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olduğuna dikkat çeken Angı, “Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir” şeklinde konuştu.

“Artık kimse milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez”

Başkan Angı, “AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meşum günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık! O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize asla diz çöktüremeyecekler”

Milletin kendisiyle, değerleri ile savaşmanın mümkün olmadığını dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Çok şükür ülkemiz 28 Şubat'ı, 28 Şubatları geride bıraktı. 28 Şubat'ın karakteristik özelliği ile kalıcı olması zaten değildi. Çünkü milletin değerleri ile milletin inancıyla milletin ta kendisiyle mücadele etmeye kalkanlar her zaman yenilmişlerdir yenilgiye mahkumdurlar. Millet o engin gönlüyle 28 Şubat'ı bir çer çöp gibi göğsünde yumuşattı. Okyanusta tuttu. Ondan sonra da o çer çöpü 22 yıl sonra bugün görüyoruz ki kıyıya atıverdi. Onun için milletin yüreğine milletin inancına milletin değerlerine milletin kendisine karşı savaşmak asla mümkün değildir. Kaldı ki vesayetçiler, vesayet sahibi olan insanlara 1923'te iyi bir tokat atılmıştı. Yedi düvel bir araya gelerek bu milletin, inancıyla, değerleriyle savaşmaya ve buraları işgal etmeye kalkmıştı. Bugün nerede oldukları malumdur. Vesayetçilerinde nerede oldukları malumdur. Bundan sonra da asla başaramayacaklardır. Asla diz çöktüremeyeceklerdir. Bizler muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir Türkiye kurmak için milletimizden aldığımız destekle 28 Şubat'ı tarihe gömerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Devlet ve millet asla karşı karşıya gelemez”

28 Şubat sürecinde çok büyük acıların yaşandığının altını çizen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samacı, “O dönemi çok acı bir şekilde yaşadık ve daha sonrasında şiddetini arttırarak devam eden bu acı verici olaydan dolayı pek çok insanımız mağdur oldu. Kamu kurumlarında çalışan değerlerine sahip muhafazakar insanlarımızın hepsi tek tek fişlenmek suretiyle kendilerine çok zulümler yapıldı. Diğer taraftan yeşil sermaye adı altında o dönemde piyasada önemli olan firmalarımızın birçoğuna ambargolar uygulamak suretiyle kendilerine nefes dahi aldırtılmadı. Çok acı bir dönemdi. Tabi o süreçlerden sonra ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok farklı bir Türkiye'ye doğru adımını attı ve özgüvenimizi tekrar kazandık. Şunu görüyoruz devlet ve millet hiçbir zaman karşı karşıya gelemez. Elhamdülillah şu anda devletimiz milletimiz hep birlikte el ele yürüyor. Devletimizi, bayrağımızı, milletimizi yüceltmek üzere hepimiz bütün kalbimizle bütün gönlümüzle, bütün gövdemizi ortaya koymak suretiyle hep birlikte birleştik. O günleri bir daha asla yaşamayacağız. Tabi o sürecin mimarı olanların 28 Şubat sürecinin çok uzun süreceği konusunda bir umutları vardı. Ancak bu millet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onların bu düşüncelerine asla fırsat vermedi. Bundan sonrada inşallah vermeyecek” ifadelerini kullandı.