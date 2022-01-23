Ankara'dan Konya'ya giden araçlar Kulu'da bekletiliyor

Konya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası karayolları ulaşıma kapatıldı. Ankara'dan Konya istikametine giden araçlar ise, Kulu ilçesinde bekletiliyor.

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları araç trafiğine kapatıldı. Aralıkla devam eden kar yağışı ve tipi sonrası Ankara istikametinden Konya yönüne doğru giden tüm araçlar Kulu ilçesinde bekletiliyor. Kulu ilçe girişinde Çiçekkent kavşağında araçlar trafik ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmiyor. Şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsleri ise, Alpaslan Mahallesinde bulunan bir tesise yönlendiriliyor. Karayollarında kar küreme ve yol açma çalışmaları sürürken, araçların yolların temizlenmesinin ardından geçişlerine kontrollü olarak izin verileceği öğrenildi.

Otobüs şoförleri ise, İstanbul'dan yola çıktıklarını ve Kulu ilçesine vardıklarında tipi nedeniyle trafik polislerinin geçişlerine izin vermediğini ifade etti. Otobüs yolcularından biri ise, Tekirdağ'dan Kulu ilçesine gelinceye kadar yolun açık olduğunu ancak buraya vardığında yolların kar ve tipi nedeniyle kapandığını, kendilerini de tesislere yönlendirdiklerini söyledi.

Kar yağışı sürüyor

Öte yandan, Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi devam ediyor. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi karla kaplanırken, yüksek kesimlerde bulunan Karacadağ, Dipdere, Canımana, Yaraşlı, Karacadere, Seyit Ahmetli, Ağılbaşı, Köstengil, Altılar, Hisar, Kömüşini mahallerinde kar kalınlığı 40 ila 60 santimetreye kadar ulaştı.