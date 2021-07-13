Anne ve çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Konya'da iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu anne ile iki çocuğu itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Meram ilçesi Kamışlı Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. Evin üst katına oturan yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan anne ve iki çocuğunu dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen anne ile 2 çocuğu ambulansla şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.