Anne ve kızı sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybederken, baba tedavi altına alındı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16462 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Hasan Kayalı ve ailesinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiği ortaya çıktı. Gazdan zehirlenen Hasan Kayalı'nın yaşadığı tespit edilirken, eşi Havva Kayalı (68) ve kızı Burçin Şahin'in (42) hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kayalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük üzüntü yaşayan yakınları evin önünde beklerken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.