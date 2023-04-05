Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı kaza kamerada

Konya'da dün akşam iftar saatinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu araçta bulunan annenin hayatını kaybettiği, baba ve 2 çocuğunun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Karakuş (33) idaresindeki 42 AKR 256 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün eşi Ayşegül Karakuş'un (31) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü Osman Karakuş ve çocukları A.K. (10) ile B.P.K. (4) yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Otomobilin ağaca çarptığı kaza cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.