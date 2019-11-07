İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Annesini sırtından bıçakladı

Konya’nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.


Olay Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde anne G.K. (43) ile oğlu R.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında 16 yaşındaki genç, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Yaralanan kadın, komşular tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Annesini sırtından bıçaklayan R.K.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.