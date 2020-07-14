Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları inşaatında ilk kepçe vuruldu

Konya'da 740 km uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek Apa-Hotamış 1,2,3 Sulama Projesinde ilk kepçenin vurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği su yapılarıyla ülke tarımına güç katmaya, modern sulama tesislerini yaygınlaştırarak su ve enerji tasarrufu sağlamaya, üretim maliyetlerini azaltarak ülke çiftçisinin daha yüksek gelire ulaşmasına ve bunların sonucunda gıda güvenliği ve arzının teminatı olmaya devam ediyor. Konya Ovası'nın bereketli topraklarını modern sulama sistemleri ile donatmak için üretilen projelerin biri tamamlanırken diğeri için kepçe vuruluyor. Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları da bu projelerden biri. 740 km uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Projenin tamamlanan kısımları hemen hizmete alınacak. Haziran ayı içerisinde iş başı yapılan Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. İşin maliyeti ise yaklaşık 800 milyon TL.

Ülke genelinde, 2000'li yılların başında tarımsal sulamadaki payı yüzde 6 olan modern sulama sistemleri oranının günümüzde yüzde 28'e ulaştığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Proje aşamasında olan ve inşaatı devam eden çalışmalarımızla modern sulama sistemleri oranını yüzde 94'lere kadar yükselteceğiz. Konya Ovası da modern sulama çalışmalarımızda önemli bir yere sahip. 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla teşrifi, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla KOS 1,2,3 sulamalarının birinci etabının açılışını gerçekleştirdik. 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturduk. Bununla birlikte Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları inşaatında ilk kepçeyi vurduk ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bunlar büyük ve önemli projeler” dedi.

Ülkemizin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğunu, zannedildiği gibi su zengini bir ülke olmadığımızı vurgulayan Yıldız, “Suyu depolamak, içmesuyu olarak insanımıza, sulama suyu olarak toprağa ulaştırmak, suyun her damlasına sahip çıkmak DSİ'nin en büyük hedefidir. Bu bağlamda gayretle çalıştığımız “Sulamada Modernizasyon” konusunda bize tam destek veren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” diye konuştu.