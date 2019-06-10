Apartmanın kapısını söküp sırtına alıp gitti

Konya'da bir apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişinin, çevreyi kontrol kontrol ettikten sonra apartmanın kapısını 1,5 dakika içinde sökerek çalması güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Apartman sakinleri ise bu durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Gögüs Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde binanın önüne gelen başı kapüşonlu bir kişi çevreyi bir süre kontrol etti. Şüpheli kişi daha sonra apartmanın kilidi bozuk olan kapısını söktü ve kapıyı sırtına alarak olay yerinden ayrıldı. Binanın kapısının olmadığını gören bina sakinleri önce kapıyı yeni taşınan komşunun söktüğünü zannetti, ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Apartman yöneticisi Faruk Öz, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, bir şahsın apartman önüne gelerek bir süre çevreyi gözetledikten sonra apartmanın kapısını açarak kapıyı söktüğü ve kapıyı sırtına alarak uzaklaştığını gördü. Kapının çalınması üzerine polis ekiplerine durumu bildiren Öz, görüntüleri ekiplere vererek şikayetçi oldu.

"Daha önceden hiç böyle olay görmedik biz buna biraz güldük"

Olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Faruk Öz, "İşe gitmek için evden çıktığımda ilk önce apartmana yeni taşınan bir komşumuzun söktüğünü zannettim. Ama daha sonra bodruma ve bahçeye baktım, kapıyı bulamayınca güvenlik kamerasını izledim. Kamera görüntülerinde 2 dakika sürmeden kapının çalındığını fark ettim. Komşulara ve polise haber verdik. Biz hırsızlık olaylarını televizyondan duyup görüyorduk. Ama bir binanın kapısının çalındığını hiç görmedik. Hatta bu olaya biz aramızda epey güldük. Enteresan bir olay, kapımız gitti" dedi.