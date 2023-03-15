Araba çalıp gittikleri hamamda peştamalla yakalandılar

Konya'da park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli, sanayide aracın kontağını yaptırdıktan sonra Ilgın ilçesine hamama gitti. Takibe alınan şüpheliler, hamamda peştamalla yakalanarak tutuklanırken, otomobil sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi park halinde bulunan bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldı. Şüpheliler daha sonra sanayiye giderek aracın kontağını yaptırdı. Babasından yadigar otomobili park ettiği sokak üzerinde bulamayan araç sahibi A.K., polis merkezine giderek durumu bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalan şahısların gidiş güzergahlarını belirledi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracı çalan şahısların Ilgın ilçesine gittikleri belirlendi.

Çaldıkları arabayla hamama gittiler, peştamalla yakalandılar

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordinatlı çalışma sonrası çalınan aracın ilçede bulunan Vakıf Hamamının otoparkında olduğu tespit edildi. Hamama giren polisler, hırsızlık şüphelileri Kemal Ekşi (18), Abdullah Şereflioğulları (20) ve Mevlüt Tosun'u (22) hamamda peştamalla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, aracı düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldıklarını, sanayiye götürerek 'anahtarımız kayboldu, düz kontak ile çalıştırmak zorunda kaldık' diye aracın kontağını yenilediklerini, daha sonra Ilgın ilçesinde bulunan arkadaşlarının yanına ardından da hamama gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.