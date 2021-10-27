Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Konya'da apartmanın önüne park ettiği aracının çizilmesi üzerine tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş'ı (24) çağırdı. Ahmet Ü.'nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Topbaş, yaralı halde sığındığı markette yere yığılıp kaldı. Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Adem Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ahmet Ü., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan yaşanan tartışma ve sonrasındaki bıçaklama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yaşanan sözlü tartışma sonrası Ahmet Ü., sitenin güvenlik kamera odasına kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdığı yer alıyor. Kamera kayıtlarında, güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş, zanlı Ahmet Ü.'nün saldırısına uğraması da yer alıyor. Daha sonra kayıtlarda, Adem Topbaş'ın site içerisindeki bakkala yaralı halde koşarak sığındığı ve burada da saldırıya uğradığı görünüyor. Görüntülerde, bakkal sahibi sahibi Fariz Barıştıran'ın şüpheliyi tutarak elindeki bıçağı aldığı daha sonra ise şüphelinin kapıcı Adem Topbaş'a baktığı anlarda görünüyor.

Olay yerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen cinayet zanlısı Ahmet Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.