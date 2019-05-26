Arabaya bindi silahlı saldırıya uğradı

Konya'da bir kişi, otomobiline bindikten sonra silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. (43) evinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak kalçasından yaralandı. Silahlı şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı F.K., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, silahlı saldırı anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, şüpheli şahsın, F.K.'nin aracına gelmesini beklediği görülüyor. F.K.'nin aracını çalıştırarak geri manevra yaptığı sırada koşarak otomobilin yanına gelen şüpheli, otomobilin kapısını açarak F.K.'ye tabancayla ateş edip kaçıyor.

Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.