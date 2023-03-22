Araçlardan malzeme çalan şahıslar tutuklandı

Konya'da park halindeki araçlardan akü, jant, kriko gibi çeşitli malzemeler çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde park halinde 3 araçtan jant, lastik, akü, buji kablosu ve distribütör gibi otomobil parçalarının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği araçlarda inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesi üzerine şüphelilerin çeşitli suçlardan 17 suç kaydı bulunan 27 yaşındaki D.A. ve farklı suçlardan 5 kaydı olan 23 yaşındaki O.Ç., olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından belirlenen şahıslar saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.