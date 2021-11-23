Araçlarına çakar taktılar cezayı yediler

Konya'da yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanarak trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye bin 339'ar lira ceza kesildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri sürdürdüğü Huzur Uygulamalarında yetkisi dışında çakar lamba kullanarak hem trafiğin düzenini bozan hem de trafiği tehlikeye atan 2 sürücüyü tespit etti. Araçlarına internet üzerinden 100 ile 500 lira civarında satılan çakar lambaları alarak resmi bir izni ve kullanım yetkileri olmadan takan 2 sürücü ekiplerin denetimlerine takıldı. Trafikte diğer sürücülerden hiçbir hakkı olmadan öncelik isteyen ve araçta çakar lamba olmasından dolayı trafikteki diğer sürücüleri paniğe sevk ederek kazaya sebebiyet veren magandalar yakalanarak çakar lambalarına el konuldu. Mevzuatta belirtilen “Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” maddesinden her iki araç sürücüsüne de bin 339'ar lira cezai işlem uygulandı.