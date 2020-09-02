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Aranan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan 3 şahıstan ikisinde, toplam 8,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine üst araması yapılan 3 şahıstan ikisinde, toplam 8,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapılan T.S., M.K. ve B.B. isimli şahıslar şüphe üzerine durdurularak üst araması yapıldı. Aramada, T.S.'nin üzerinde 6,55 gram, B.B.'nin üzerinde ise 2,20 gram olmak üzere toplam 8,75 gram eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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