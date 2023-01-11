Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi'nin yapımı sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ardıçlı Mahallesine kazandırılacak olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisinin yapımı devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ardıçlı Mahallesine kazandırılacak olan sağlık ve sosyal tesisinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 975 metrekare inşaat alanına sahip olacak Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi yer alacak. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katında Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katında ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi bulunacak.

"Ardıçlı Mahallemize çok amaçlı bir tesis kazandırıyoruz”

Ardıçlı Mahallesi'ne kazandırılacak tesisin, bölgenin önemli bir eksiğini tamamlayacağını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu ilçemizin sınırları içerisinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından Konya'mızın en büyük sosyal konut projesi gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Ardıçlı bölgesinde TOKİ tarafından Konya'mızda sosyal konut ihtiyacını karşılayacak beş bin konutluk bir proje yürütülüyor. Vatandaşlarımızın özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, sanayi çalışanlarımızın ve hiçbir şekilde daha önce ev sahibi olamamış hemşehrilerimizin konut ihtiyacını karşılayacak bu çalışmaya uyumlu olacak şekilde Selçuklu Belediyesi olarak da sağlık ve sosyal tesis alanında vatandaşlarımızın talepleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir tesis kazandırıyoruz. Geçtiğimiz aylarda İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği protokolü sonrası yapımına başladığımız ve içerisinde hem Aile Sağlığı Merkezi hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aynı zamanda Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi şeklinde birimlerin bulunacağı tesisimiz temelleri üzerinde yükseliyor. Amacımız planlanan süre içerisinde tesisimizi mahallemize kazandırmak. Böylece ilçemizin her noktasına olduğu gibi yeni gelişmekte olan Ardıçlı Mahallemize de güzel bir yatırımı kazandırmış olacağız” dedi.