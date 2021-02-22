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Arı kovanı imalathanesinde çıkan yangını söndürmek için çocuklar da seferber oldu

Konya’da arı kovanı imalathanesinde çıkan yangında, binlerce arı kovanı kullanılamaz hale geldi.

Konya'da arı kovanı imalathanesinde çıkan yangında, binlerce arı kovanı kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürmek için çocuklarda kovalarla su taşıyıp yanını söndürmeye çalıştı.


Yangın, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dava Sokak üzerinde bulunan arı kovanı imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, arı kovanı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun uğraş verdi. Ayrıca, çevrede bulunan vatandaşlar ile çocuklar da yangını söndürmek ve tutuşabilecek tahta ve plastik malzemeleri uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Çocuklar ellerine geçirdikleri kovalarla su taşıyıp yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangında binlerce kovan kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı.


Yangının çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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