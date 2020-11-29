Aselsan Konya yatırımında açılış için geri sayım başladı

Ş. ikinci genel kurulunu yaptı. Genel kurulda konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın planlandığı gibi 17 Aralık'ta açılışa hazır olduğunu söyledi.

KSO konferans salonunda, KSS ortaklarından Mustafa Büyükeğen'in divan başkanlığında, ortakların katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, göreve geldikleri ilk günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin şehre bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu ifade etti. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu hedeflerinin gerçekleştiğini aktaran Kütükcü, "Bu projenin hayata geçmesi için birçok çalışma yaptık. Çok şükür, ülkemizin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan ile şehrimizin ortak bir yatırım yapma sürecini hayata geçirdik. Tüm Konya bize güvendi. Sürecin en başından, üretime geçiş aşamasına kadar projeye çok emek veren oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız projenin olur imzasını uçakta attılar. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile Oda başkanlarımız, yani tüm Konya projeye büyük destek verdi. Biz de Konya Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren bu inisiyatifi organize etmek sorumluluğunu üstlendik. İnşallah çok kısa süre içerisinde açılışını yaparak, bu projeyi hedefine ulaştırmış olacağız" dedi.

Teknolojik üretime yatırım daveti

Konuşmasında Aselsan yatırımının da yer aldığı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ne değinen Kütükcü, tüm ana sanayi firmalarını Aselsan'da olduğu gibi 'spin off' modeliyle Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapmaya davet etti. Kütükcü, "Ana sanayi yatırımları ile yaptığımız görüşmelerde, şu anda Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızda yaptığımız gibi, yeni kurulacak bir savunma sanayi yatırımına Konyalı girişimcilerimizin ortak olabileceğini taahhüt ediyoruz. Birçok sanayicimiz, yeni kurulacak böyle bir oluşumun içinde yer almak istediğini bize aktarıyor" ifadelerini kullandı.

KSS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ise konuşmasında, açılışın planlandığı gibi 17 Aralık'ta Şeb-i Arus günü yapılacağını söyledi. Aselsan'ın ardından Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin ikinci yatırımı aldığını bildiren Koyuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bölgeye Türkiye Silah Test Merkezi'nin kurulacağını açıkladığını hatırlattı.