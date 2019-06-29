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Aşık genç, babası ile tartışıp otomobilden atladı

Konya’nın Kulu ilçesinde babası ile tartışan genç, hareket halindeki otomobilden atlayarak yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde babası ile tartışan genç, hareket halindeki otomobilden atlayarak yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçisi İ.K. (24), tanışıp aşık olduğu bir kızla evlenmek istediğini babasına anlattı. İsteğe karşı çıktığı iddia edilen baba, oğlu ile tartışınca İ.K., 34 ULM 58 plakalı otomobilin kapısını açarak dışarıya atladı. Yaralanan genç babasının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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