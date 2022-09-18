Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, dün 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hocafakıh Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Meram ilçesi istikametine seyir halinde olan Sefa K. idaresindeki 42 ANU 309 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip takla attı. Araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktıktan sonra araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alev alan araç kısa sürede söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.