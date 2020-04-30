Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

Konya’nın Kulu ilçesinde, sahipsiz ata çarpan tır devrilirken sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde, sahipsiz ata çarpan tır devrilirken sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Konya - Ankara yolu üzerinde ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi Beşkardeş kavşağında meydana geldi. Veysal Berk'in (64) kullandığı 35 BES 91 plakalı tır, yola çıkan sahipsiz ata çarptı. Bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü araç kabininde sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kabinden çıkarılan sürücünün cansız bedeni Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.