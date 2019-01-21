Ata sporları Meram'da yeniden hayat buluyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çocuklara ve gençlere geleneksel sporları tanıtmak ve sevdirmek amacıyla Konya Valiliği, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte önemli bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında belirlenen okullarda Okçuluk, Mangala ve Mas Güreşi kategorilerinde öğrencilere eğitim verilecek ve diğer geleneksel sporlar tanıtılacak.

Projenin protokolü Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından imzalandı. Protokol öncesinde Vali Toprak ve Başkan Toru, Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve kısa bir süre sonra açılacak olan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisinde incelemelerde bulundu. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gençler ve çocukların geleneksel ata sporları ile tanıştırılması amacıyla böyle bir projeye öncülük ettiklerinin altını çizdi. Projenin ilk etapta 14 okulda başlayacağını kaydeden Başkan Toru, “Gelecek nesillerin fiziken, bedenen, psikolojik ve sosyolojik açıdan daha sağlıklı yetişebilmeleri ve onları zararlı alışkanlıklardan koruyabilmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje aynı zamanda gençlerimizi ata sporlarıyla tanıştırmayı ve onlara tarih bilinci kazandırmayı hedeflemektedir. Konya Valiliği himayelerinde gerçekleşecek projede ilk etapta 14 okulumuzda Okçuluk, Mangala ve Mas Güreşi oyunlarının çocuklarımızla tanıştırılması amaçlanıyor. Projenin daha sonra tüm il geneline yayılması hedefleniyor. Bu çalışmaların ardından yıl sonunda Meram bir ‘Etnospor Festivaline' ev sahipliği yapacak. Tüm bunlarla birlikte, Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ın teklifi ile Meram bölgesinde bu spor dallarında yetenekli olan çocuklarımızı özel bir eğitime tabi tutup onların özel olarak yetiştirilmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Bizim en büyük gücümüz çocuklarımız ve gençlerimiz”

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise, “Bizim en büyük gücümüz geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Biz onları bedenen ve ruhen ne kadar sağlam bireyler olarak yetiştirirsek milletimizin geleceği o denli sağlam olur. Onların en faydalı işlerle uğraşmaları, en iyi yerlerde vakit geçirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları bizim en önemli çalışmalarımız olacak. Bugün imzaladığımız bu protokol bu hedefe ulaşmamız adına çok faydası olacak bir çalışmayı içeriyor. Gençlerimizi spora yöneltirken aynı zamanda Mangala, Okçuluk ve Mas Güreşi gibi ata sporlarımızla ilgili faaliyetleri öğrenmeleri, tarihe, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmalarına vesile oluyoruz. Bu dallarda başarılı olan gençlerimizi uluslararası müsabakalarda da değerlendirebiliriz. Böylesine yararlı bir faaliyeti valilik olarak destekleme kararı aldık. Proje 14 okulla başlayacak, ilgi arttıkça bütün okullara yayılacak. Böylesine önemli bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.