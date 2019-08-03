İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Konya’ya gelişinin 99.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümü törenle kutlandı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümünü nedeniyle anıt alanında tören düzenlendi.


Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Anıt alanından bando eşliğinde yürüyen protokol Atatürk Müzesini ziyaret ederek burada Atatürk'ün Konya ziyaretlerinde kullandığı kişisel eşyalarını inceledi.


Kutlama programına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ile siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.