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Ateşe verilen tarlalarda kaplumbağalar da yanarak can verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ateşe verilen arazilerde yaşam süren kaplumbağalar da yanarak can veriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ateşe verilen arazilerde yaşam süren kaplumbağalar da yanarak can veriyor.


Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi'nde çıkan ve geniş bir alanda etkili olan anız yangınına bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti. İki itfaiye aracı Eylikler Mahallesi yakınlarına kadar ulaşan yangını saatlerce süren uğraş sonrasında söndürebildi. Yangın esnasında hasat yapılan tarlalarda bulunan yaklaşık 150 saman balyası da yanarak kül oldu.


Öte yandan, itfaiye görevlileri mesaisini tamamladıktan sonra küle dönen bir araziden kaçamayarak yanıp telef olan bir kaplumbağa ile karşılaşınca büyük üzüntü yaşadı. Yanan kaplumbağanın fotoğrafını yangına müdahale eden bir itfaiye görevlisi, "Söyleyecek söz bulamıyorum, yazıklar olsun, bunun vebalini nasıl ödeyecekler" sözleriyle kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

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