Atık sudan üretilen gübre, ülke ekonomisine kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Atık Su Arıtma Tesislerinde arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ediyor, hem de yüksek verimli organik gübre ile çiftçilere katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ'nin Türkiye'de ilk kez ‘Stabilize Arıtma Çamuru kullanım İzin Belgesi' alan kurum olduğunu anımsatarak, atık suların arıtılması projesinde yaklaşık 150 ton arıtma çamurunun stabilize edildiğini söyledi. Stabilize edilen çamurun teknolojik olarak geçtiği evrelerin tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 35 bin ton organik gübre üretildiğini kaydeden Başkan Altay, organik gübrelerin açık alanda kurutulduktan sonra ülke ekonomisine ve tarımsal ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

Kayıtlı çiftçiler alıp kullanabiliyor

Organik madde içeriği yüksek olan arıtma çamurunun gübre haline gelmesiyle birlikte birçok üründe önemli oranda verimin arttığına dikkat çeken Başkan Altay, “Atık suların arıtılması amacıyla kurulan Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi ilimiz için önemli bir kazanım. Çiftçilerimiz KOSKİ Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek topraklarında analiz yapıldıktan sonra ekim yapacağı alan miktarı kadar organik gübreyi alabiliyor. Bunun için çiftçilerimizin Tarım İl Müdürlüğüne kayıtlı olması gerekiyor” dedi.

Organik gübre ile verim artıyor

Mısır, buğday, arpa ve yonca gibi ürünlerde organik gübre kullanımı ile verimin daha da arttığını dile getiren Başkan Altay, “Dünyada ve ülkemizde arıtma çamurunun bertarafı için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılmakta. Organik gübre değeri olan arıtma çamurunun, ekonomiye bir değer olarak kazandırılması ve atık olarak değil hammadde olarak değerlendirilebileceği KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün uygulamaları ile somut hale gelmiştir. Atık Su Arıtma Tesisinden arıtılmış ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem enerji elde ediliyor, hem de toprakta uygulamaları yapılarak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın ürün olarak değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.