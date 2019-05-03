Atiker Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Yevhen Opanasenko ile ameliyat olan Petar Filipovic katılmadı. Isınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 1 top oyunu ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı Atiker Konyaspor Başkan Yardımcılarından Abbas Kılınç ve As Başkanlardan Osman Koçak da takip etti.