Atiker Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

haftada deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Atiker Konyaspor, 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı 31. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic katılmadı. Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Sonradan oyuna giren ve forma giymeyen oyuncular, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ve minyatür kalelerde topla oyun ile sürdürdü.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.