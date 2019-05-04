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Atiker Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak AtikerKonyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.


Atiker Konyaspor, 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Ali Turan, Petar Filipovic, Fallou Diagne katılmazken, Yevhen Opanasenko takımdan ayrı çalıştı. Topla ve topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 6'ya 3 ile devam etti. Oyuncular, şut ve gol çalışmasının ardından topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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