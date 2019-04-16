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Atiker Konyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor, bir günlük aranın ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.


Atiker Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla MKE Ankaragücü ile 29. haftada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Deni Milosevic, Moryke Fofana ve Petar Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 2 grupta oynanan 6'ya 3 ile devam etti. Oyuncular minyatür kalelerde oynanan topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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