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Atiker Konyaspor, Aziz Bekir ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Atiker Konyaspor, Başantrenör Aziz Bekir ile anlaşma sağladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Atiker Konyaspor, Başantrenör Aziz Bekir ile anlaşma sağladı.


Daha önce Konyaspor'da çeşitli görevlerde bulunan Başantrenör Aziz Bekir, bu hafta oynanacak Yeni Mamakspor müsabakasında takımın başında olacak. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve idari menajer Hüseyin Bilgin ile Aziz Bekir'in katıldığı törende resmi imzalar atıldı.


İmza töreni sonrası konuşan Başantrenör Aziz Bekir, "Hakikaten çok mutluyum. Çünkü; yuvaya geri döndüm diye düşünüyorum ve öyle hissediyorum. Hem bu camiayla hem de bu kulüpte çalışanlarla kendimi tek ve bir hissediyordum. Şimdi de aynı duygular içerisindeyim. Önümüzdeki günlerde çok önemli iki maçımız olacak. İnşallah onları en iyi şekilde sonuçlandırıp çok kısa bir süre içerisinde, play-off'a girmeyi planlıyoruz. İnsan kendisine ne kadar da büyük bir baskı oluşturmak istemese de muhakkak Konyaspor'a yakışan hem son iki maçta hem de play-off'ta oynayacağımız maçlarda iyi oynayıp, herkesi şaşırtmaya niyetimiz var. Şampiyonluk niyetimiz var, inşallah olur” şeklinde konuştu.

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