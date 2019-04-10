İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Atiker Konyaspor, DG Sivasspor hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü DG Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.


13 Nisan Cumartesi günü iç sahada DG Sivasspor'u 27.hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor, günü öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana tüm oyuncular katıldı. Koşu ve çabukluk-ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta yapılan 5'e 3 çalışma ile devam etti. Takım antrenmanın kalan bölümlerinde taktik çalışma gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.