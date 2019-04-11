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Atiker Konyaspor, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü DG Sivasspor'u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı olarak çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncalar katıldı. Çabukluk ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 3 grupta oynanan 5'e 3 top çalışması ile devam etti. Oyuncular şut ve gol çalışmasının ardından 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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