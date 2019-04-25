Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. İkinci bölümü sahada gerçekleşen antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic, Abdou Razack Traore, Deni Milosevic katılmadı. Çabukluk hareketleri ile başlayan saha antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanı İkinci Başkan Selçuk Aksoy ve asbaşkanlardan Osman Koçak da takip etti.