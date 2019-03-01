Atiker Konyaspor, Göztepe hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı.

Koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başlayan antrenman, pas ve şut çalışması ile devam ederken, taktik çift kale ile sona erdi.