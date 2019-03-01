İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atiker Konyaspor, Göztepe hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.


Atiker Konyaspor Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı.


Koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başlayan antrenman, pas ve şut çalışması ile devam ederken, taktik çift kale ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.