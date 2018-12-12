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Atiker Konyaspor günü tek antrenmanla geçirdi

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, günün tek çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, günün tek çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ferhat Öztorun ile Jens Jonsson katılmadı. Selim Ay ve Paolo Hurtado ise atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve toplu topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Oyuncular şut çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale ile antrenmanı tamamladı.

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