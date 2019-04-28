Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında ligde 36. randevu

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Konyaspor, sarı-kırmızılı ekip karşısında 16 yıldır galip gelemiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Atiker Konyaspor yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım arasında daha önce oynanan 35 maçta sarı-kırmızılılar 27, yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet aldı. 6 maçta ise eşitlik bozulamadı. Bu maçlarda Galatasaray 71 kez fileleri havalandırırken Konyaspor ise 20 gol attı.

Konya'da oynanan 17 maçta ise ev sahibi ekip 2 kez kazanırken, konuk ekip 12 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Buradaki maçlarda Galatasaray'ın 25 golüne, Konyaspor 6 golle karşılık verebildi. Galatasaray'a karşı 2 kez kazanan Konyaspor, son galibiyetini 13 Eylül 2003'te Konya'da oynanan maçta 1-0'lık skorla almıştı. Konya ekibi, bu tarihten sonra oynanan 27 maçta rakibine üstünlük sağlayamadı.

Ligde geride kalan 29 haftada yeşil-beyazlılar 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 13 beraberlikle topladığı 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ise 17 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 59 puanın sahibi oldu.