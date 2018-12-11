Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

15 Aralık Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Kasımpaşa ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, günü öğleden sonra yapılan antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Uğur Demirok, Jens Jonsson ve Paolo Hurtado katılmadı. Salonda yapılan fitness çalışması ile başlayan antrenman sahadaki çabukluk hareketleri ile devam etti. Oyuncular, 5'e 3 top kapma çalışması, 6 kalede 9'a 9 ve 9'a 9 çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

“Takımla birlikte bundan sonra daha iyi bir yol alacağımıza inanıyorum”

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı futbolcu Adis Jahovic, sistem değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını ve bununla birlikte iyi bir yol alacaklarına inandığını söyledi. Trabzonspor maçını değerlendirerek açıklamalarına başlayan Jahovic, “Maç boyunca oyunun hakimi bizdik. Oyunu iyi götürdük ve iyi de motive olmuştuk. Özellikle ilk yarıda pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Maçı penaltı pozisyonuna kadar iyi bir şekilde götürdüğümüzü düşünüyorum. Daha sonra motivasyonumuzu kaybettik. Ve sonrasında gelen 3-0'lık bir mağlubiyet vardı. Aslında oyunun geneline bakarsanız aldığımız mağlubiyet performansımızın karşılığı olmayan bir skor. Artık Trabzonspor maçını unutmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

Adis Jahovic, hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçı ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Kasımpaşa bu ligin güçlü takımlarından biri. Hocamız ve ekibi analiz konusunda oldukça iyiler. Kendileri hepimize Kasımpaşa'nın iyi ve kötü noktalarını analiz ederek söylüyorlar. Biz de ona göre hazırlanmış olacağız.”

“Aykut hocanın gelişiyle birlikte yeni bir sistem de gelmiş oldu” diyen Jahovic, “Hocamızın sistemini daha önceden bilen arkadaşlarımız vardı. Bu sistem değişikliği takımımıza da olumlu bir hava getirdi. Takımımız zaten güzel oynuyor. Kendi açımdan da güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Pozisyonlara giriyorum. Bire bir pozisyonlarda maalesef bazen bunları değerlendiremedim. Ama bu durumun da düzeleceğine inanıyorum. Bu gerçekleştiği zaman takımla birlikte iyi bir yol almış olacağım” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun kendi performansı ile ilgili sorusuna Adis Jahovic, “Kendi açımdan bir forvet oyuncusu olarak düşünürseniz pozisyonları kaçırdığımda üzülüyorum. Ama maçın bitimiyle beraber bu tip şeyler maçta kalıyor. Ümit ediyorum ki inşallah bu durumu en kısa zamanda kıracağım. 1-2 gol attıktan sonra her şey daha iyi ve güzel olacak. Sadece bir kaç maça ihtiyacım var” cevabını verdi.