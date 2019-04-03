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Atiker Konyaspor, M.Başakşehir hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Serkan Kırıntılı katılmadı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde iki gruba ayrılarak salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Sahada yapılan çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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