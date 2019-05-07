Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftayı deplasmanda aldığı 4-2'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile geride bırakan Konyaspor, 32. haftada iç sahada oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Petar Filipovic ve Fallou Diagne katılmazken, Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı. Sahada yer alan grubun çalışması topla yapılan ısınma hareketleri ile başlarken iki grupta oynanan 4'e 1 ile devam etti. Oyuncular, 5'e 3 oyunun ardından minyatür kalelerde yapılan 4'e 4 oyun ile antrenmanı tamamladı.