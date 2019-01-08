Atiker Konyaspor'a Makedon sol bek

Atiker Konyaspor devre arası transfer döneminde görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağlayarak Antalya'ya davet ettiği Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından 26 yaşındaki Makedon oyuncu Leonard Zuta ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası kamp çalışmalarının sürdüğü otelde gerçekleşen imza töreninde 26 yaşındaki sol bek Leonard Zuta kendisini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Kulüp Menajeri Seçkin Özdil ile birlikte forma giyerek poz verdi.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Makedon oyuncu Leonard Zuta, “Her şey güzel geçti. Görüşmelere başladıktan sonra 2-3 gün içerisinde bütün konularda anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis Jahovic var. Onun burada olması adaptasyon sürecimin daha hızlı geçmesini sağlayacak” diye konuştu.

Leonard Zuta hedefi konusunda ise, “Takım adına faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Kendi açımdan da oynayabildiğim kadar çok oynamak, fazla süre almak ve takımıma elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum” şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri olduğuna işaret eden yeni transfer Zuta, “Mücadele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. Zaten iki sene önce Avrupa Ligi maçında M.Başakşehir'e karşı oynamıştım. Orada da bunu görmüştüm. Çok kaliteli stadyumlara ve taraftarlara sahip bir lig. Bu yüzden burada oynamayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlıların devre arası ilk transferi olan 26 yaşındaki Leonard Zuta 23 numaralı formayı giyecek.