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Atiker Konyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ile Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman kombine pas çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı pas, orta ve şut çalışması ile tamamladı.

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