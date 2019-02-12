Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına başladı.

16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor hazırlıklarına bir günlük izin sonrasında yapılan antrenmanla başladı. Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado katılmadı. E.Y. Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan bazılarının aktif dinlenme yaptığı antrenman sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grupta oynanan 5'e 3 ve topla oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Selim Ay ve Mücahit Can Akçay ise topla oyun ve çift kalede yer almazken, takımdan ayrı olarak Atletik Performans Antrenörü Alper Aşçı yönetiminde çalıştı.