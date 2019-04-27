Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da 30.haftanın kapanış maçında Galatasaray'ı ağırlayacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic ile Moryke Fofana katılmadı. Oyuncular koşu ile başlayan antrenmanı çabukluk hareketleri ile sürdürdü.

İki grupta oynanan 6'ya 3 ile devam eden antrenman topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.