Atiker Konyaspor'da hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Reng-İ Hakkari Sanat Topluluğu üyeleri de izledi. Topluluk mensupları, futbolcular ve teknik direktör Aykut Kocaman ile hatıra fotoğrafı çektirerek yeşil-beyazlı atkıları imzalattı.

Hakkari Valiliği görevinin ardından Konya'ya atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak, her iki şehrin birbirini yakından tanımasını istediğini söyledi. Hakkari'de kurdukları Reng-i Hakkari Topluluğunun Konya'da konser vereceğini hatırlatan Vali Toprak, "Konya'nın ve Hakkari'nin birliği, bütünlüğü, birbirlerini daha yakından tanımaları, ısınmaları, kaynaşmalarına için verilecek konser büyük vesile olacak. Şimdi misafirlerimizin hepsi Konyaspor'un atkılarını da taktı. En azından ikinci takımları Konyaspor olacak" dedi.

“Hedeflerimize doğru galibiyetlerle ve puanlarla devam etmek istiyoruz”

Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy ise Antalyaspor maçıyla galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Aksoy, “İkinci yarının başlangıç maçını zor hava ve saha şartlarında Erzurum'da yaptık ve Erzurumspor'un ligdeki durumdan dolayı da maça ciddi şekilde konsantrasyon durumu vardı. Bizim de ikinci yarıya iyi başlamamız gerekiyordu. Zor şartlarda da olsa en azından 3 puanı almayı bildik ve bizim için sevindirici bir sonuç oldu. Umuyorum ligin ikinci yarısına devamında Antalyaspor maçıyla da galibiyet serisine devam ederiz. Kampın ardından tabi Erzurumspor maçının galibiyeti arkasından Antalyaspor'la devam eden fikstürde sonra Bursa deplasmanı var ve hedeflerimize doğru galibiyetlerle ve puanlarla devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Antalyaspor'dan 3 puan almak istiyoruz”

Takımın sakatlık durumdan bahseden Selçuk Aksoy, “Takımında şu anda sakatlık konusunda Hurtado malum zaten son hazırlık maçında sakatlanmıştı. Bu hafta Jonsson'un bir sakatlığı gözüküyor. Diğer türlü takımın genel durumu iyi. İnşallah hafta sonu Antalya maçında da puan almayı hedefliyoruz ve taraftarlarımızı da ayrıca Antalyaspor maçına davet ediyoruz. İyi bir ambiyansla, taraftar desteğini de arkamıza alarak Antalyaspor'dan 3 puan almak istiyoruz” dedi.

“Bizim için transfer bitmiş durumda”

Selçuk Aksoy, ekstra bir durum olmadığı sürece transfer yapmayacaklarını dile getirdi. Aksoy, “Daha önce de söylediğim gibi transfer ay sonu kapanıyor. Ama bizim planladığımız şekilde ekstra bir durum olmadığı takdirde bizim için transfer bitmiş durumda. Son güne kadar ne olacağı belli olmaz. Hem kulübün menfaatleri doğrultusundan bir şey olursa o noktada olabilir veya herhangi bir ters durum olursa olabilir ama şu anda planlanan veya öngördüğümüz bir transfer gözükmüyor" diye konuştu.

Aksoy, Erzurumspor'un transfer teklifinde bulunduğu Yatabare'nin Atiker Konyaspor'da kalacağını sözlerine ekledi.