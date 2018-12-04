Atiker Konyaspor'da, Trabzonspor mesaisi sürüyor

Trabzonspor ile oynayacağı 15. hafta maçının hazırlıklarına cumartesi günü başlayan ve sonrasında iki gün ara veren Atiker Konyaspor, yapılan antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda iki grup halinde yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı.

Tedavi olan Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Fallou Diagne'nin katılmadığı, Selim Ay'ın takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştığı antrenman, sahada yapılan çabukluk hareketleri ve 5'e 3 pas çalışması ile devam etti. Oyuncular pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.