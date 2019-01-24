Atiker Konyaspor'dan tek antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra antrenman sahasında çabukluk hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı. Taktik çalışma ile sona eren antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustapha Yatabare, Moryke Fofana katılmadı.