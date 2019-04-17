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Atiker Konyaspor'un MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Nejc Skubic, Mustapha Yatabare katılmadı. Salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahadaki çabukluk hareketleri ve 6'ya 3 ile devam etti. Atiker Konyasporlu futbolcular, 7'ye 7 çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.


Antrenmanı Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, As Başkanlardan Osman Koçak, Kulüp Menajeri Seçkin Özdil de takip etti.

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