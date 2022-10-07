Atma Tıkla Projesi'nde ödüller sahiplerini buluyor

Konya'nın Akşehir ilçe Belediyesinin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatmış olduğu Atma Tıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde vatandaşlar biriktirilen puanlarla ödülleri kazanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede atıkları belediye teslim ederek topladıkları puanlarla ödül kazanan hak sahibine ödülü Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından teslim edildi. Ödül töreninde, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar'da hazır bulundu. Ailesiyle birlikte atık toplayıp puan biriktiren 6 yaşındaki Canan Gülce Özen ile Ablası Elif Gökçe Özen scooter almaya hak kazandı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2021 yılı Ekim ayından bu yana devam eden proje çerçevede vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğine değinerek, “Bugün aramızda Canan ve Elif kardeşler var. Belediyemizin Atma Tıkla Projesine katılmışlar, geri dönüşebilen atıkları toplayıp teslim ederek puanları toplamışlar ve scooter hediyesini almaya hak kazanmışlar. Ben kendilerini ve ailesini kutluyor, tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarına da inşallah örnek olurlar” dedi.

Projenin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini belirten Başkan Akkaya, bu süre zarfında 5 adet futbol topu, 1 adet ütü, 1 adet saç kurutma makinesi, bir adet tost makinesi ve Akşehir Halk Ekmek'ten yaklaşık yüz adet ekmek verildiğini söyledi. Proje çerçevesinde 755 kişinin uygulamayı indirip aktif olarak kullandığını hatırlatan Başkan Akkaya, “Bu proje çerçevesinde bugüne kadar 6,5 ton kağıt, üç yüz kiloya yakın atık pil, 4 tona yakın plastik malzeme, 1 tona yakın ilaç, 5 tona yakın cam, 700 kilo metal, 855 kilo ahşap, 2 tona yakında tekstil atığı toplamış. Demek ki Akşehir'de bu iş tuttu. Atma Tıkla projesi ilk olarak Akşehir'de uygulamaya geçmişti, bu noktada ben bu projeyi yöneten Temizlik İşleri Müdürümüz Orhan Uyar Bey ve ekibine, aynı zamanda uygulama programlayıcısı bilgisayar mühendisi Ozan Demireğen Beye ve konuya duyarlılık gösteren Akşehirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kızlarının scooter hediyesini eşiyle birlikte almaya gelen anne Dilek Özen, proje için Akşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Akşehir Belediyesinin başlatmış olduğu atma tıkla uygulamasını yükledikten sonra kızlarımla beraber geri dönüşümü olan plastik, tekstil ürünleri, atık yağlar ve doğaya zararlı olabilecek atık maddelerini toplamaya başladık. Onlarında zamanla çok hoşuna gitti. Buldukları plastikleri, cam şişeleri bana söylüyorlar, hem doğaya zararlı, hem de bize katkısı olabilir diyerek. Bu atıkları toplayıp hem belediyemize katkıda bulunduk, hem doğamız katkıda bulunduk hem de çocuklarımızın scooter almasına vesile olduk” dedi.

Baba Selçuk Özen de, ailesi ve kızları ile bir yere gittiklerinde Atma Tıkla Projesine katkı olması için 'atık var mı?' diye baktıklarını söyleyip “Bu süreçte puanların birikmesi için yardım da istedik, yardımda bulunanlara da teşekkür ediyoruz. Atma Tıkla Projesi ile kızlarımıza ufakta olsa bir hediye kazandık, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akkaya konuşmaların ardından 6 yaşındaki Canan Gülce Özen ve Ablası 10 yaşındaki Elif Gökçe Özen'e kazandıkları scooteri takdim etti.