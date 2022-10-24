ATV motor kazası : 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında ATV motorunun takla ataması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine sınır olan Kulu ilçesi yakınlarındaki Büyükkışla Mahallesinde M.Ç.'nin (68) kullandığı ATV motoru takla attı. Motorun devrilmesi sonucu sürücü M.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından M.Ç. Kulu Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde başında kırıklar ve çeşitli yerlerinde yaralanmaların olduğu M.Ç., kafa travması geçirdiğinin anlaşılması üzerine Konya'ya sevk edildi.