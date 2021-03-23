Avrupa'ya göç eden kara leylek Konya'da konakladı

Estonya'dan halkalanan ve Afrika'dan Avrupa'ya göç ederken yorgun düşüp Konya'da konakladığı tespit edilen kara leylek, uluslararası işbirliğiyle uydu verilerinden takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından ornitoloji üzerine uluslararası yapılan bir çalışmada Estonya'da halkalanan kara leyleğin Afrika'dan Avrupa ülkelerine göç ederken Konya'da konakladığı tespit edildi. Milli parklar ekipleri, kara leyleğin 4 gün boyunca aynı noktadan ayrılmadığını yapılan gözlemlerden belirleyince, Avrupa'daki kuş bilimciler ile leyleğin durumunu öğrenmek amacıyla Türkiye'deki kuş bilimcilerle iletişime geçti. Konya'daki kuş bilimcilerden Ziraat Mühendisi Mutlu Salman ve Volkan Ambarlı tarafından yapılan arazi çalışmasında, kara leyleğin durumunun iyi olduğu ancak göç yorgunu olduğunun gözlendiği belirlendi. Leyleğin yakalanıp veteriner kontrolünün mümkün olmaması üzerine yurt dışında kuşu takip eden birimle irtibata geçildiği, leyleğin uydu verilerinden alınan bilgiler doğrultusunda milli parklar ekipleri ve kuş gözlemcileri tarafından takip edilmeye devam edileceği kaydedildi.