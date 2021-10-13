Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür

Konya'da adliye otoparkı girişinde avukata silahlı saldırı sonrası kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayan polis memuruna baro tarafından çiçek ve hediye verildi.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüpheliler otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalıştıkları sırada caddeden geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli Komiser Yardımcısı B.K. tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ni ziyaret etti. Aladağ, "Adliye girişinde iki fail tarafından meslektaşımıza hunharca bir saldırı gerçekleşti. Failler derhal yakalandı. Hamdolsun meslektaşımızın sağlık durumu iyi ve tedavisi devam ediyor. Sonradan video kayıtlarını incelediğimizde çok genç bir komiserimizin kahramanca ve cesurca olaya müdahale ettiği görülüyor. Tabii doğru olan ve güzel olan her şeyin takdir edilmesi, teşekkür edilmesi ve anılması gerektiğini düşünürsek bugün değerli şube müdürümüzün yanındayız. Kıymetli komiserimize küçük takdimlerimiz olacak ben tekrar tüm teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Aladağ, olay günü saldırganları yakalayan polis memuru ve şube müdürüne teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti.